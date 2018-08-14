Фото: 1tulatv.ru

"Горячая линия" с целью оказания консультационной помощи по охране труда и специальной оценке условий труда заработала в Алтайском крае с 14 августа. Об этом сообщили в региональном минтрудсоцзащиты.

Получить консультации сотрудники организаций и работодатели могут по телефонам: 8 (3852) 66-50-42, 66-50-40.

"Горячая линия" будет работать с 14 августа по 29 декабря 2018 года. Специалисты отдела управления охраной труда — государственной экспертизы условий труда управления по труду ответят на вопросы по организации трудоохранной деятельности в организациях, проведению специальной оценки условий труда, обучению и проверке знаний требований охраны труда, о размерах и условиях предоставления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, использовании средств индивидуальной защиты и др.", — уточняют в министерстве.