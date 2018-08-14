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Минэкономразвития (МЭР) представило предложения об индексации коммунальных тарифов после повышения налога на добавленную стоимость (НДС). По плану ведомства, в 2019 году она должна пройти в два этапа, причем рост платы за ЖКХ должен уложиться в прогноз по инфляции. Сейчас тарифы повышаются каждый год с 1 июля, пишет "Коммерсант", ссылаясь на РБК.

Предложения МЭР направлены в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу.

Чтобы предотвратить "негативные тарифные последствия", ведомство предлагает повысить тарифы с 1 января частично. В то же время МЭР собирается скорректировать величину индексации с 1 июля следующего года так, чтобы совокупный рост платы граждан "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию". Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, как пишет министерство, должна быть снижена с 4 до 2,4%.

Ранее СМИ сообщали, что Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на коммунальные услуги в связи с ростом НДС. В ведомстве считают, что плату за услуги ЖКХ нужно увеличить на 2%. С аналогичной просьбой сами коммунальщики обратились в Минстрой.

В начале августа глава государства подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января следующего года с 18% до 20%. Закон приняла Дума 24 июля, Совфед одобрил его 28 июля. Кроме повышения НДС, закон устанавливает тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.