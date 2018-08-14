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Пятитонную партию мёда из Казахстана не позволили провезти в Алтайский край из-за выявленных нарушений, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Факт выпуска в обращение пищевой продукции с нарушением технического регламента Таможенного союза был выявлен в Кулундинском районе.

"Гражданин Казахстана перевозил партию мёда пчелиного общим весом 5 тонн (116 мест) из Республики Казахстан (производитель: ТОО "Пчела", Карасайский район, с. Шалкар) в Российскую Федерацию (получатель: ООО "Медовик Алтая", Алтайский край, с. Калманка) по ветеринарному сертификату Таможенного союза формы № 2. На транспортной упаковке отсутствовала маркировка, что является нарушением", — уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге партия указанной продукции была возвращена отправителю в Казахстан.