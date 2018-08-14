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Жители Барнаула начали массово жаловаться на длительное время ожидания общественного транспорта. Так, вместо положенных 8-10 минут люди вынуждены простаивать на остановках по 40 минут.

По наблюдению волонтеров общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль", сбои в работе маршрута № 24 связаны с недовыпуском общественного транспорта на линию.

"Согласно требованиям реестра маршрутов города Барнаула, 24-й маршрут должен обслуживаться 15 автобусами большой вместимости. На самом деле сейчас на нем работают от трех до шести автобусов средней и малой вместимости. Интервал, соответственно, не соблюдается, люди вынуждены ждать транспорт по 30-40 минут", — рассказывает представитель общественной организации в Барнауле Игорь Берг.

В связи с регулярными жалобами барнаульцев и по итогам собственной проверки "Гражданский патруль" обратился в прокуратуру. Надзорный орган проинспектирует общественный транспорт и выяснит, почему не ведется должный контроль со стороны городского ведомства.

Горожане также отмечают, что сбои начались после смены перевозчика в 2015 году, когда муниципальный контракт на обслуживание линии был заключен с новой организацией — ООО "Фрайбус-Транспорте".

Отметим, что, действительно, в последние месяцы наблюдается некий сбой в работе некоторых барнаульских перевозчиков, которые вынуждены работать в убыток. Они просят мэрию города поднять тарифы на проезд, но, скорее всего, это произойдет только после сентябрьских выборов губернатора Алтайского края.

Один из инцидентов произошел 13 августа в районе Нового рынка, где загорелся на ходу пассажирский автобус "ЛиАЗ". По предварительным сведениям, автобус превратился в своеобразное чучело Масленицы из-за того, что уже отработал свой ресурс. Не секрет, что большая часть всех автобусов уже давно находится в изношенном состоянии. При этом обновить парк перевозчики не могут из-за низких тарифов.