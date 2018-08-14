14 и 15 августа каждый абитуриент, подавший оригинал документа об образовании в Университетский технологический колледж Алтайского государственного технического университета, получит в подарок сладкий приз. Спонсором акции выступило ЗАО "Барнаульский Молочный Комбинат".

В этом году на программы среднего профессионального образования (СПО) АлтГТУ выделено 65 бюджетных мест. Колледж осуществляет набор как по техническим, так и по гуманитарным специальностям:

Экономика и бухгалтерский учет,

Право и организация социального обеспечения,

Информационные системы,

Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов,

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

С этого года осуществляется набор по новым специальностям: "Туризм", "Гостиничный сервис" и "Технология металлообрабатывающего производства".

Заявления о приеме в Университетский технологический колледж принимаются до 15 августа включительно. Поступающим на бюджет необходимо до 20 августа предоставить оригинал аттестата и написать заявление о согласии на зачисление. В эти же сроки необходимо заключить договор на оказание платных образовательных услуг для поступления на внебюджет.

Зачисление в колледж осуществляется по результатам освоения программы среднего общего образования (не по результатам ЕГЭ, а по среднему баллу документа об образовании). Выпускники 9-го класса, получившие только основное общее образование, в колледж АлтГТУ поступить не смогут.

Добавим, что выпускники 11-го класса, а также выпускники колледжей, получившие образование по профессии, могут претендовать на бюджетные и внебюджетные места, а выпускники колледжей, получившие образование по специальности, могут быть зачислены только на внебюджетные места как уже имеющие СПО данного уровня.