Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru; иллюстрация:meteorf.ru

На дворе середина августа, а значит, лето подходит к концу и пора задуматься над тем, какой будет предстоящая осень.

Исходя из вероятностного прогноза температурного режима на территории России, опубликованного Росгидрометом, первый месяц осени в Алтайском крае может оказаться не самым благоприятным.

Так, сентябрь в нашем регионе, как следует из данных федерального метеорологического ведомства, будет холоднее нормы. Уточним, что согласно данным алтайского ЦГМС, норма среднесуточных температур в сентябре в крае балансирует в диапазоне +9…+12,5 градусов.

Кроме того, в вероятностном прогнозе Росгидромета отмечается, что в некоторых районах края ожидается повышенное количество осадков. "Избыток осадков наиболее вероятен на юго-западе Сибирского федерального округа", — указывается в сообщении ведомства.

Отметим, что, по данным регионального Гидрометцентра, показатель нормы осадков для сентября в крае находится в диапазоне 16-63 миллиметров.

В данный момент следует подчеркнуть, что это лишь предварительные данные на сентябрь. Более точный прогноз на предстоящий месяц будет опубликован позже.