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"Росводоканал Барнаул" предупредил абонентов о том, что они должны погасить долги почти на 37 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба водоканала.

С начала года специалисты направили более 2200 предупреждений потребителям с требованием погасить задолженности на общую сумму 36,8 миллиона рублей.

Большую часть предупреждений получили жители частного сектора — 1805 долговых уведомлений. Остальные заявления получили юридические лица: предприятия, задолжавшие более 24 миллионов рублей.

После получения предупреждения абонентам в течение 20 дней нужно полностью оплатить долг, а также начисленную пеню, иначе их ждет ограничение услуг водоснабжения и водоотведения. В частности, в июле специалисты водоканала приостановили обслуживание компании, долг которой приближался к полутора миллионам рублей, а также применили меры административного воздействия к 11 жителям частного сектора. Остальные либо погасили долг, либо договорились о рассрочке.

"Необходимо понимать, что водоснабжение и водоотведение нужно оплачивать вовремя. Наличие долга недопустимо. Ведь, по сути, это означает, что абонент незаконно пользуется ресурсом. Поэтому предприятие постоянно ведет работу с должниками, напоминая и предупреждая о последствиях, взыскивая средства через суды и ограничивая пользование услугами", — заявила коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.

До конца августа предупреждения также будут высланы еще 500 потребителям.