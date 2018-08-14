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"Росводоканал Барнаул" предупредил абонентов о том, что они должны погасить долги почти на 37 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба водоканала.
С начала года специалисты направили более 2200 предупреждений потребителям с требованием погасить задолженности на общую сумму 36,8 миллиона рублей.
Большую часть предупреждений получили жители частного сектора — 1805 долговых уведомлений. Остальные заявления получили юридические лица: предприятия, задолжавшие более 24 миллионов рублей.
После получения предупреждения абонентам в течение 20 дней нужно полностью оплатить долг, а также начисленную пеню, иначе их ждет ограничение услуг водоснабжения и водоотведения. В частности, в июле специалисты водоканала приостановили обслуживание компании, долг которой приближался к полутора миллионам рублей, а также применили меры административного воздействия к 11 жителям частного сектора. Остальные либо погасили долг, либо договорились о рассрочке.
"Необходимо понимать, что водоснабжение и водоотведение нужно оплачивать вовремя. Наличие долга недопустимо. Ведь, по сути, это означает, что абонент незаконно пользуется ресурсом. Поэтому предприятие постоянно ведет работу с должниками, напоминая и предупреждая о последствиях, взыскивая средства через суды и ограничивая пользование услугами", — заявила коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.
До конца августа предупреждения также будут высланы еще 500 потребителям.
Комментарии
Не умеют организации работать с должниками или не хотят. Но после таких сообщений те, кто исправно платят по счетам, чувствуют себя обманутыми.
А частенько среди должников и богатые люди встречаются.
есть у нас квартиры с долгами в 300-500 тысяч, прописаны семьи, живут, юристы к ним ничего не предпринимают
есть квартиры где упущены 2 месячных платежа (3 -4 тысячи)
внимание вопрос!
в какой квартире отрубят свет, подадут в суд, приставы арестуют все счета?