Фото: ru.fifa.com
Российский футболист Артем Дзюба, который после домашнего чемпионата мира стал еще популярнее среди отечественных почитателей спорта, заявил, что останется в "Зените", хотя имел планы уехать в Англию.
Об этом он заявил после матча питерского клуба с казанским "Рубином". Отвечая на вопрос о возможной смене команды и даже продолжении карьеры в Турции, Дзюба рассказал, что на самом деле он хотел играть на Туманном Альбионе.
"Могу приоткрыть секрет: я хотел уехать в Англию, но очередной агент меня "кинул". Понял, что российские агенты на 99% не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените"...Англия была мечтой, а в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в "Зените", — цитирует Дзюбу "Матч".
Отметим также, что свой гостевой матч в Казани "Зенит" выиграл со счетом 1:0.
Комментарии
Ну это он хотел..а клубы Англии его хотели. В серьезных он на фиг не нужен, а более слабые ему не будут такую з.п. платить...вот Турция - это его ...аниматором в отеле потянул бы.
14.08.2018 13:47
Алекс
Я вижу тут серьезный футбольный ыксперд Алех расклады дает.
Какие еще откровения вам приснились? Может поделитесь с широкой публикой?