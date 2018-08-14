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Российский футболист Артем Дзюба, который после домашнего чемпионата мира стал еще популярнее среди отечественных почитателей спорта, заявил, что останется в "Зените", хотя имел планы уехать в Англию.

Об этом он заявил после матча питерского клуба с казанским "Рубином". Отвечая на вопрос о возможной смене команды и даже продолжении карьеры в Турции, Дзюба рассказал, что на самом деле он хотел играть на Туманном Альбионе.

"Могу приоткрыть секрет: я хотел уехать в Англию, но очередной агент меня "кинул". Понял, что российские агенты на 99% не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените"...Англия была мечтой, а в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в "Зените", — цитирует Дзюбу "Матч".

Отметим также, что свой гостевой матч в Казани "Зенит" выиграл со счетом 1:0.