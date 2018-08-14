Ведущие российские эксперты представили практические кейсы и рассказали, как завести полезные контакты, создать успешную команду и продвигать свою компанию в онлайне. Специально для гостей мероприятия оператор разработал выгодные предложения по подключению интернета, корпоративной мобильной связи и виртуальной АТС.

В пилотный проект по обучению предпринимателей успешному ведению бизнеса вошли ключевые регионы страны. Первый семинар прошел в Воронеже. Барнаул стал вторым и пока единственным в Сибири городом, в котором оператор развернул учебную площадку.

Перед гостями в Алтайском краевом театре драмы выступили эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов, акционер Gett, основатель бизнес-школы ВВЕРХ Владимир Маринович, эксперт по стратегическому развитию компаний малого бизнеса, основатель агентства "Умные метрики" Михаил Качалкин и эксперт "Яндекса" по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике Полина Заболотнова.

Организаторы тренинга погрузили предпринимателей в цифровую среду. После авторизации в бесплатной зоне Wi-Fi участники мастер-классов с помощью мобильного приложения "MeYoy" публиковали визитки, знакомились друг с другом, задавали вопросы спикерам и организаторам в чате, следили за ходом мероприятия. Заявку на подключение к услугам "Ростелекома" консультанты оформляли на информационных онлайн-стендах.

"Мы пригласили успешных бизнес-практиков, которые совершили серьезные прорывы в развитии бизнеса, прошли путь от стартапа до создания федеральной сети. Алтайские бизнесмены получили практические советы по управлению собственным делом, узнали новые тенденции по улучшению сервиса и построения отношений с клиентами. Уверен, многие уже скоро применят новые инструменты и почувствуют положительный эффект от посещения нашего тренинга", – сообщил директор направления Департамента корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.

"Впечатления от выступлений экспертов очень сильные. Я не могла пропустить такое знаковое событие. Информация полезна, обязательно применю все, что узнала. Спасибо "Ростелекому", — говорит Надежда Лесная, соучредитель компании "Протэк".

"Спикеры заслуживают уважения. То, что говорил эксперт Михаил Качалкин, совпало с моими мыслями, добавило уверенности в том, что я делаю. Значит, мои ощущения были правильными", - добавляет Евгений Примак, коммерческий директор ООО "Спецобъединение Алтай".

"Мы занимаемся внедрением и установкой программного обеспечения, и часто бывали ситуации, когда нужно правильно реагировать на клиента. На "Бизнес-драйве" мы как раз услышали, как по-человечески решать проблемы с людьми, – самый близкий и принципиальный для нас взгляд на эту тему. Организация семинара была на высшем уровне", - отмечает Олег Ганьшин, коммерческий директор ООО "Галерея".

Площадка "Бизнес-драйва" стала хорошей возможностью завести деловые контакты, поделиться опытом. Организаторы наградили предпринимателя, который в течение дня завел наибольшее количество полезных знакомств. Мастером нетворкинга стала Марина Соболева, представитель компании 2ГИС в Барнауле.

Завершая обучение, спикеры мероприятия Владимир Маринович, Михаил Качалкин и Полина Заболотнова сообщили, что готовы продолжить знакомство с алтайскими бизнесменами в социальных сетях и мобильных чатах.