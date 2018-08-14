За период с января по июнь 2018 года в Алтайском крае зарплата выросла на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 402 рубля. При этом в июне доходы работающего населения в среднем выросли сразу на 5,6%, до 26 860 рублей, сообщает крайстат.
Всего в регионе официально занятыми являются 601 296 человек. По традиции самыми высокими зарплатами могут похвастаться железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (50 364 рубля). Далее со значительным отрывом идут финансисты и страховщики (41 351 рубль). На третьем месте расположились занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (37 842 рубля). В пятерку самых обеспеченных профессий также вновь вошли железнодорожники, но на этот раз занятые в сфере междугородных и международных пассажирских перевозок (36 655 рублей), и металлурги (35 375 рублей).
В свою очередь, самые маленькие зарплаты статистики зафиксировали у занятых в сфере гостиничного бизнеса и на предприятиях общепита (14 835 рублей), почтальонов и курьеров (16 340 рублей), тех, кто занимается полиграфической деятельностью (16 766 рублей), работники водного транспорта (17 095 рублей) и работники автомобильного грузового транспорта, в том числе выполняющие услуги по перевозкам (17 210 рублей).
Что касается процентного роста, то здесь самый заметный скачок произошел в доходах у работников библиотек, архивов и музеев (на 45,2 %, до 18 436 рублей), у занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 44,6%, до 20 627 рублей), тех, кто производит бумагу и бумажные изделия (+27,3 %, до 20 771 рубля).
В то же время по сравнению с первым полугодием 2017-го упали доходы у рыболовов (- 2,9%, до 30 047 рублей), строителей (- 1,4%, до 20 258 рублей) и тех, кто занят на водном транспорте (- 6,2%, до 17095 рублей).
Кстати, согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (97 222 человека). Из этого числа сразу 28 173 работника задействованы в "пищевке". Растениеводством и животноводством в крае заняты 47 209 человек.
Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 83 266 человек. В сфере образования трудятся 79 539 работников, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг заняты 67 360 человек. Наконец, госуправлением и обеспечением военной безопасности, а также соцобеспечением в Алтайском крае занимаются 60 127 человек.
Отметим и самые малочисленные профессии. Так, рыболовством и рыбоводством занимаются всего-навсего 151 человек. Немногим больше тех, кто оказался связан с деятельностью на водном транспорте — 229 сотрудников. На производстве бумаги и бумажных изделий в крае задействовано 825 работников, а полиграфией занимаются 945 человек.
Комментарии
При этом в июне доходы работающего населения в среднем выросли сразу на 5,6%, до 26 860 рублей, сообщает крайстат.
вот до чего грядущий день единого голосования доводит...
А что же не написали, что зарплата у бюджетников 12 тыс. Это даже меньше "самых маленьких зарплат".
информацию от третьего вида лжи можно пропускать мимо ушей.
За период с января по июнь 2018 года в Алтайском крае зарплата выросла на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 402 рубля. При этом в июне доходы работающего населения в среднем выросли сразу на 5,6%, до 26 860 рублей,
зарплата в июне 24 402, доходы 26 860 - значит 26 860-24 402 = 2 458 нетрудовые доходы что-ли))
Все зарплаты указаны, вероятней всего, без учёта налогов. На руки-то меньше будет. И почему в списке самых маленьких зарплат нет учителей?
на фото в новости котлета в руках гораздо больше чем "свыше 50 тыс" ))
Можно сколько угодно внушать, что все хорошо, но та же самая даже официальная статистика указывает на последнее место Алтайского края среди всей Сибири по доходам на душу населения.
Поэтому можно перечислять профессии более денежные относительно других, но сути это не поменяет.
Все на Алтае в железнодорожники не уйдут, и страховщиками не станут. Да и банков для финансистов на Алтае все меньше становится, как и в целом по стране.
Ла-ла-ла, художественный свист. Только как получала медсестра 12 тыс, как получала санитарка - 9 тыс, так и получат. И у тракториста зп в 10 тыс. А то какие-то питерские зарплаты тут озвучивают, не смешно.
За период с января по июнь 2018 года в Алтайском крае зарплата выросла на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 402 рубля. При этом в июне доходы работающего населения в среднем выросли сразу на 5,6%, до 26 860 рублей, сообщает крайстат.
Обхохочешся, зарплата растет по мановению волшебной палочки крайстата
А средний чек в магазинах падает. А разорившихся все больше.