За период с января по июнь 2018 года в Алтайском крае зарплата выросла на 12,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 402 рубля. При этом в июне доходы работающего населения в среднем выросли сразу на 5,6%, до 26 860 рублей, сообщает крайстат.

Всего в регионе официально занятыми являются 601 296 человек. По традиции самыми высокими зарплатами могут похвастаться железнодорожники, занятые грузовыми перевозками (50 364 рубля). Далее со значительным отрывом идут финансисты и страховщики (41 351 рубль). На третьем месте расположились занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (37 842 рубля). В пятерку самых обеспеченных профессий также вновь вошли железнодорожники, но на этот раз занятые в сфере междугородных и международных пассажирских перевозок (36 655 рублей), и металлурги (35 375 рублей).

В свою очередь, самые маленькие зарплаты статистики зафиксировали у занятых в сфере гостиничного бизнеса и на предприятиях общепита (14 835 рублей), почтальонов и курьеров (16 340 рублей), тех, кто занимается полиграфической деятельностью (16 766 рублей), работники водного транспорта (17 095 рублей) и работники автомобильного грузового транспорта, в том числе выполняющие услуги по перевозкам (17 210 рублей).

Что касается процентного роста, то здесь самый заметный скачок произошел в доходах у работников библиотек, архивов и музеев (на 45,2 %, до 18 436 рублей), у занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 44,6%, до 20 627 рублей), тех, кто производит бумагу и бумажные изделия (+27,3 %, до 20 771 рубля).

В то же время по сравнению с первым полугодием 2017-го упали доходы у рыболовов (- 2,9%, до 30 047 рублей), строителей (- 1,4%, до 20 258 рублей) и тех, кто занят на водном транспорте (- 6,2%, до 17095 рублей).

Кстати, согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (97 222 человека). Из этого числа сразу 28 173 работника задействованы в "пищевке". Растениеводством и животноводством в крае заняты 47 209 человек.

Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 83 266 человек. В сфере образования трудятся 79 539 работников, деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг заняты 67 360 человек. Наконец, госуправлением и обеспечением военной безопасности, а также соцобеспечением в Алтайском крае занимаются 60 127 человек.

Отметим и самые малочисленные профессии. Так, рыболовством и рыбоводством занимаются всего-навсего 151 человек. Немногим больше тех, кто оказался связан с деятельностью на водном транспорте — 229 сотрудников. На производстве бумаги и бумажных изделий в крае задействовано 825 работников, а полиграфией занимаются 945 человек.