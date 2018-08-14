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Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018, передает "РИА Новости".

Возглавила список австрийская столица Вена, на втором месте расположился Мельбурн в Австралии, а замыкает тройку лидеров японский город Осака.

В топ-10 также были включены Калгари в Канаде, Сидней в Австралии, Ванкувер в Канаде, Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Российские Москва и Петербург оказались на 68-м и 70-м местах соответственно. Самым непригодным для проживания, по версии журнала, оказался сирийский Дамаск.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень здравоохранения, степень культурного развития, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.