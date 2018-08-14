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Житель Алтайского края приговорен к 9,5 годам лишения свободы за избиение своей пятилетней падчерицы, которая скончалась от полученных травм.

Как сообщили в региональной прокуратуре, девочка проживала совместно со своей матерью и ее гражданским супругом. Также в семье воспитывался еще семилетний ребенок.

"Мать пояснила, что мужчина хорошо относился к детям, принимал участие в их воспитании, забирал из детского сада, они стали называть его отцом. В сентябре 2017 года мужчина находился один дома с девочкой. С его слов, ребенок капризничал, хотел пойти на улицу, но он не отпускал падчерицу из-за погодных условий. Девочка вернулась домой в испачканной одежде, подсудимый ударил ребенка. От полученных телесных повреждений она в дальнейшем скончалась", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшего по неосторожности смерть.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.