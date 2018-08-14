Против бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз он подозревается в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, дело по ст. 290 УК РФ было возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ России.

По версии следствия, в 2013-2016 годах управделами краевой администрации заключил от имени управления с одним из ООО госконтракты по выполнению различных работ на сумму более 94 млн рублей. За подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он получил от руководителя фирмы взятку "в виде иного имущества и услуг имущественного характера" на сумму более 2,7 млн рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, в сентябре 2017 года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур. Сразу же после возбуждения данного уголовного дела по ходатайству следователя управляющий делами был отстранен от занимаемой должности, а впоследствии уволен.

В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство, а бывшему чиновнику предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства следователями и сотрудниками ФСБ проведены обыски.

Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.

Как ранее стало известно порталу Amic.ru, следователем по делу Белобородова является Виктор Ватутин. Именно он расследовал такие резонансные дела, как история с 10 алтайскими наркополицейскими, получившими длительные сроки заключения, и бывшим руководителем Главобразования Юрием Денисовым, осужденным на 8 лет колонии строгого режима.