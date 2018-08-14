Против бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз он подозревается в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, дело по ст. 290 УК РФ было возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ России.
По версии следствия, в 2013-2016 годах управделами краевой администрации заключил от имени управления с одним из ООО госконтракты по выполнению различных работ на сумму более 94 млн рублей. За подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он получил от руководителя фирмы взятку "в виде иного имущества и услуг имущественного характера" на сумму более 2,7 млн рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, в сентябре 2017 года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 млн рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур. Сразу же после возбуждения данного уголовного дела по ходатайству следователя управляющий делами был отстранен от занимаемой должности, а впоследствии уволен.
В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство, а бывшему чиновнику предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту его жительства следователями и сотрудниками ФСБ проведены обыски.
Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.
Как ранее стало известно порталу Amic.ru, следователем по делу Белобородова является Виктор Ватутин. Именно он расследовал такие резонансные дела, как история с 10 алтайскими наркополицейскими, получившими длительные сроки заключения, и бывшим руководителем Главобразования Юрием Денисовым, осужденным на 8 лет колонии строгого режима.
Комментарии
А для чего вообще штат раздули для распорядителей бюджетными средствами ? Начальник сам бы справился, что надо закупить, развели завхозов для торгов!! Каждому еще зп плати. Вон с коммерческих организаций пример пусть берут - предприниматель и на кассе и на заказе и грузчик и бухгалтер с юристом! А такими темпами никакой добавленной стоимости в экономике не увеличится, одни контроллеры и растратчики!
Остался без крыши и дело пошло Теперь даже не только комментарии можно про него писать, но даже и статьи. И кто после этого скажет, что у нас в крае нет коррупции?
А Папа не знал?
Если не знал, то какой он тогда папа, если у него буквально под носом сидели коррупционер на коррупционере???
Судя по всему уже не отпустят, не удастся съехать. Закроют.
Следствие непременно должно дать юридическую оценку действиям экс-главы Края, под непосредственным руководством которого совершались подобные преступления. И сделать это нужно еще до выборов 9 сентября, ибо общественности не понятно, как можно голосовать за кандидата, который предложил на пост сенатора человека, скомпрометированного чередой коррупционных скандалов.
Уточнение к предыдущему посту. Преступления совершались - это факт. Совершались подчиненными, это тоже факт. Экс-губернатор руководил конечно не совершением преступлений, а людьми их совершавших. Поэтому и возникает закономерный вопрос - как об этом невозможно было знать? Тем более, если учесть стиль его управления, когда без ведома главы не решалось вообще ничего?!
13:57 ерунду какую то пишите. Ознакомся для начала, чем следственные органы занимаются, затем квакай.
В СССР за это начальника в первую очередь снимали, да еще в газете опозорили бы. А Карлина в Совфед, законы принимать в мягких креслах и бесплатной столовой, да еще с зарплатой на сто пенсионеров