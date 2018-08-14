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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от мошенников, в которых призвал россиян бережно относиться к своим персональным данным и документам. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на сайт ведомства.

"Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)", — цитирует агентство текст сообщения.

В ведомстве напомнили, что при получении СМС-уведомления о блокировке карты или списании денег не нужно перезванивать по указанному номеру. Необходимо сходить в банк лично или проверить баланс через онлайн-банк. При заполнении анкет и опросных листов нужно внимательно изучать их содержимое.

В списке рекомендаций также отмечается, что россиянам необходимо быть острожными при покупке у людей, которые занимаются квартирным сетевым маркетингом, продуктов и мелкой бытовой техники. Эти товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена может быть завышена в десятки раз.

Кроме этого, ведомство посоветовало с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. "Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денег, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора", — добавили в Роспотребнадзоре.