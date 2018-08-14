Фото: globalintergold.info

Новосибирский суд рассмотрит дело 47-летнего местного жителя, который в обход закона купил и хранил золотые слитки. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Уточняется, что мужчину обвиняют в незаконном обороте драгоценных металлов. Расследованием занимается следственный отдел УФСБ РФ по региону.

По данным прокуратуры, мужчина 17 и 20 апреля 2018 года в обход требований законодательства купил у неустановленного лица 11 слитков золота массой свыше двух килограммов и стоимостью в шесть миллионов рублей. Драгметалл он хранил в помещении ООО "Золото Сибири".

"В ходе проведения оперативного мероприятия у обвиняемого изъяты все обнаруженные слитки золота", — пишет ведомство.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска. Подозреваемому грозит наказание до пяти лет колонии или штраф до 500 тысяч рублей.