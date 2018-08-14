Фото: globalintergold.info
Новосибирский суд рассмотрит дело 47-летнего местного жителя, который в обход закона купил и хранил золотые слитки. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что мужчину обвиняют в незаконном обороте драгоценных металлов. Расследованием занимается следственный отдел УФСБ РФ по региону.
По данным прокуратуры, мужчина 17 и 20 апреля 2018 года в обход требований законодательства купил у неустановленного лица 11 слитков золота массой свыше двух килограммов и стоимостью в шесть миллионов рублей. Драгметалл он хранил в помещении ООО "Золото Сибири".
"В ходе проведения оперативного мероприятия у обвиняемого изъяты все обнаруженные слитки золота", — пишет ведомство.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска. Подозреваемому грозит наказание до пяти лет колонии или штраф до 500 тысяч рублей.
Комментарии
из заголовка понял, что мужика будут судить на 6 млн рублей)
Куда изъяты и кто станет владельцем этих слитков ??
слили мужика