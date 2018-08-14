Фото: twitter.com/sledcom_rf
Видео, на котором запечатлен визит силовиков к бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову, опубликовал в своем твиттер-аккаунте Следственный комитет России.
В кадр попали дом экс-чиновника, в котором правоохранители провели обыск, а также сам господин Белобородов.
Экс-управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.
При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн рублей.
🎥 В доме подозреваемого проведён обыск pic.twitter.com/AnwnTIIsa6
Напомним, 14 августа стало известно о возбуждении в отношении бывшего управделами главы Алтайского края уголовного дела о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, речь идет о незаконном вознаграждении на сумму более чем 2,7 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2013-2016 годах Алексей Белобородов заключил от имени управления с одним из ООО госконтракты по выполнению работ на сумму более 94 млн рублей. Как отмечают в СКР, за подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он и получил от руководителя фирмы взятку.
Напомним также, что осенью прошлого года в отношении Белобородова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур.
В данный момент бывший управделами главы региона определен под стражу.
Комментарии
Живет как положено, в трехэтажном замке за высоким забором
Такие ролики могут разжечь рознь на почве ненависти простых людей к государственным чиновникам...
Вешняя?
Норм домик
Работал в Ленинском отделе, был скромным деревенским парнем... Власть испортила. Слабак.
А взяткодателя повязали? Он же должен ответить наравне с взяткополучателем. Или уже нет?
14.08.2018 14:45
Злая гостья
Вы что не понимаете, он свой человек! помог разоблачить негодяя - казнокрада.
14.08.2018 14:31
Грантштейн
Вешняя?
Она.
14.08.2018 14:45
Злая гостья
Скорее всего взяткодателя прихватили раньше всего, на его показания всё и строится.
Вешняя? А в Санниково на новой трассе чьё?
Похоже, не будет папа сенатором...
Богомолова
Жалко мужика, хороший человек Алексей Федорович. Знаю его. Похлже паровозом за папу Карло пойдет и следователь не самый честный.