Фото: twitter.com/sledcom_rf

Видео, на котором запечатлен визит силовиков к бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову, опубликовал в своем твиттер-аккаунте Следственный комитет России.

В кадр попали дом экс-чиновника, в котором правоохранители провели обыск, а также сам господин Белобородов.

Экс-управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован.



При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн рублей.



🎥 В доме подозреваемого проведён обыск pic.twitter.com/AnwnTIIsa6 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

Напомним, 14 августа стало известно о возбуждении в отношении бывшего управделами главы Алтайского края уголовного дела о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, речь идет о незаконном вознаграждении на сумму более чем 2,7 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2013-2016 годах Алексей Белобородов заключил от имени управления с одним из ООО госконтракты по выполнению работ на сумму более 94 млн рублей. Как отмечают в СКР, за подписание актов и справок о стоимости выполненных работ он и получил от руководителя фирмы взятку.

Напомним также, что осенью прошлого года в отношении Белобородова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по сообщению о незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур.

В данный момент бывший управделами главы региона определен под стражу.