Фото: tmbw.ru
Пенсионерка из поселка Комсомольского Саратовской области Валентина Сорокина, которая задала председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину жесткий вопрос о повышении пенсионного возраста, стала его помощницей на общественных началах. Об этом пишет Znak, ссылаясь на канал "Россия 1-Саратов".
Данных о функционале помощника пока нет.
"Он наш, саратовец, и не только Комсомольским поселком занимается, но и Вольском, и Солнечным, и Елшанкой. Конечно, ему великая благодарность за это, без всякого подхалимажа. Встречей довольны, и тем более он еще сказал, когда встречаемся. Я говорю — когда приедете на площадку, так и встретимся", — цитирует издание интервью с Сорокиной.
Женщина рассказала, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей, тысяча из которых — это субсидия на оплату услуг ЖКХ.
По данным издания "Взгляд-инфо", Сорокина в ходе встречи с жителями Комсомольского поселка 11 августа спросила Володина: "Кто повысил пенсионный возраст для женщин? У этих людей есть голова?"
"Давайте задумаемся. Нас нынешняя пенсия устраивает?" — заявил в ответ Володин.
"А пенсия никого и никогда не устраивает", — парировала женщина. Кроме этого, она заявила Володину, что пенсионеры работают, поскольку "им на пенсии жить не на что".
В ходе выступления председатель Госдумы не исключил вариант исчезновения государственных пенсий из-за проблем с наполнением государственной казны и отметил, что пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты.
Напомним, 19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в Думе в первом чтении. Документ предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65. Сейчас этот возраст составляет 55 и 60 лет соответственно.
Комментарии
Жестко спросившая Володина о пенсиях саратовчанка стала его помощницей
Напомнило случай с Уралвагонзаводом. Задавака вопросов теперь в Госдуме сидит, а его карифанов, которые рвались отстоять "стабильность" увольняют в кол-ве 15 000 человек.
В ходе выступления председатель Госдумы не исключил вариант исчезновения государственных пенсий
Это похоже на шантаж и подрыв конституционного строя. Гарантия государственных пенсий заложена в Конституции РФ.
14.08.2018 14:33
- гость -
Конституцию написали в Пентагоне, в начале 90-х.
14.08.2018 14:33
- гость -
Конституцию написали в Пентагоне, в начале 90-х.
Да, а миром правят рептилоиды)
Даже Борька когда пенсии нечем платить было, то хоть и задерживали пенсии, но отдавали. А вот эти жулики уже в открытую говорят про "исчезновения государственных пенсий".
А работающим пенсионерам пенсии платить не будут. Это следующий шаг. Мала пенсия, хотите работать - работайте, вот вам повысили пенсионный возраст.
Пенсии - анахронизм, пенсии придумали коммунисты в 1956. Пенсии нужно отменить.
82-летняя мать Вячеслава Володина зарегистрировала новую фирму. Она является совладельцем еще 9 фирм.
И гордится Родина
Матерью Володина!
Присутствующие на встрече горожане выступили против увеличения пенсионного возраста, заявив, что не доживут до него. «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они…» — сказал Володин.