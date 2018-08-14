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Пенсионерка из поселка Комсомольского Саратовской области Валентина Сорокина, которая задала председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину жесткий вопрос о повышении пенсионного возраста, стала его помощницей на общественных началах. Об этом пишет Znak, ссылаясь на канал "Россия 1-Саратов".

Данных о функционале помощника пока нет.

"Он наш, саратовец, и не только Комсомольским поселком занимается, но и Вольском, и Солнечным, и Елшанкой. Конечно, ему великая благодарность за это, без всякого подхалимажа. Встречей довольны, и тем более он еще сказал, когда встречаемся. Я говорю — когда приедете на площадку, так и встретимся", — цитирует издание интервью с Сорокиной.

Женщина рассказала, что ее пенсия составляет 14 тысяч рублей, тысяча из которых — это субсидия на оплату услуг ЖКХ.

По данным издания "Взгляд-инфо", Сорокина в ходе встречи с жителями Комсомольского поселка 11 августа спросила Володина: "Кто повысил пенсионный возраст для женщин? У этих людей есть голова?"

"Давайте задумаемся. Нас нынешняя пенсия устраивает?" — заявил в ответ Володин.

"А пенсия никого и никогда не устраивает", — парировала женщина. Кроме этого, она заявила Володину, что пенсионеры работают, поскольку "им на пенсии жить не на что".

В ходе выступления председатель Госдумы не исключил вариант исчезновения государственных пенсий из-за проблем с наполнением государственной казны и отметил, что пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты.

Напомним, 19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в Думе в первом чтении. Документ предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65. Сейчас этот возраст составляет 55 и 60 лет соответственно.