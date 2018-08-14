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Алтайский избирком согласовал следующий шаг по пенсионному референдуму

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Теперь инициаторам нужно организовать группы как минимум в 43 регионах страны

Фото: edu-mytyshi.ru

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала инициативную подгруппу, которую собирает КПРФ, для организации проведения референдума по отказу от повышения пенсионного возраста. Это следующий, но далеко не последний шаг для всенародного голосования. Об этом на пресс-конференции во вторник, 14 августа, сообщила глава избиркома Ирина Акимова.

"11 августа избирательная комиссия приняла решение о регистрации алтайской региональной территориальной подгруппы по выдвижению инициативы о проведении референдума. Это означает, что мы зафиксировали факт реализации инициативы проведения референдума, но пока это небольшой первоначальный шаг", — прокомментировала Ирина Акимова.

В этой подгруппе зарегистрировано 116 (требовалось не менее 100) граждан России, обладающих активным правом участия в референдуме (старше 18 лет, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда  и имеющие прописку в Алтайском крае). Напомним, что организацией референдума, о котором говорит Акимова, занимается КПРФ. Ранее глава регионального отделения Мария Прусакова говорила Amic.ru, что коммунисты намерены довести дело до конца, то есть до всенародного референдума.

На минувшей неделе группа получила первое "добро": Центральная избирательная комиссия одобрила формулировку вопроса для референдума:

"Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?".

Именно этот вопрос будет в бюллетене для голосования жителей России на референдуме, если алтайская подгруппа успешно пройдет все этапы. А их много.

Следующий — организация сбора таких же подгрупп как минимум в 43 регионах России. Каждая подгруппа должна включать не менее 100 граждан РФ, прописанных в регионе. На это законом дается 2 месяца с момента регистрации. В случае с алтайской подгруппой это 11 августа.

Далее подгруппы обращаются в ЦИК, где после проверки всех действий получают регистрацию. Затем начинается сбор подписей в поддержку референдума, на это есть 45 дней. Всего надо собрать не менее 2 млн подписей, в одном регионе не менее 50 тысяч голосов. ЦИК проверяет достоверность 40% подписей. Если недостоверными будут более 5%, то в референдуме будет отказано. Если же все в порядке, то назначается дата референдума.

Все предыдущие действия за счет инициативной группы, но сам референдум будет за счет государства. Сколько это будет стоить, пока неизвестно. Но предположим, что на уровне выборов президента: тоже по всей стране, тоже нужна работа всей сети комиссий, печать бюллетеней, информирование населения. Выборы президента 18 марта 2018 года стоили около 18 млрд рублей.

Кстати, и сама инициатива, и референдум не являются основанием для непринятия закона о повышении пенсионного возраста Госдумой. В первом чтении он уже принят, второе чтение должно состояться ориентировочно в октябре. Организация референдума — вопрос долгий, и решится он не раньше начала следующего года. Референдум будет признан состоявшимся, если в голосовании примет участие более половины граждан, имеющих на это право — около 109 млн избирателей.

Кроме КПРФ эту тему сейчас продвигают еще четыре инициативные группы, точнее, территориальные подгруппы: московская городская, московская областная, нижегородская областная и вологодская областная. Формулировки вопроса у них схожие.

Ирина Акимова отметила, что референдум в России — явление нечастое. Пока последний был в декабре 1993 года, на голосование был вынесен вопрос о принятии Конституции.

"Этот вопрос нуждается в корректном освещении. А мы в Сети уже видим недостоверную информацию по этому вопросу", — добавила Ирина Акимова.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.08.2018 15:09
- гость -

Пока последний был в декабре 1993 года, на голосование был вынесен вопрос о принятии Конституции.

помним, помним, как раз после расстрела Белого дома из танков ебн-ом...

0  0
14.08.2018 15:10
- гость -

Не особо вижу смысл в этом референдуме.

0  0
14.08.2018 15:11
Кум

Будет он или нет, закон все ровно примут .

0  0
14.08.2018 15:12
- гость -

14.08.2018 15:09
- гость -

Даа, знатно тогда поураганила Ельцинсмкая хунта.

0  0
14.08.2018 15:13
Миша

Опять глупый и никому не сдавшийся референдум

0  0
14.08.2018 15:14
- гость -

14.08.2018 15:13
Миша

А сколько их было в России? Вот например, когда Путин с Медведевым меняли Конституцию РФ никакого референдума не было.

0  0
14.08.2018 15:23
- гость -

на голосование был вынесен вопрос о принятии Конституции

ага, «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?» ... один из нескольких проектов)))

0  0
14.08.2018 15:24
- гость -

помним, помним, как раз после расстрела Белого дома из танков ебн-ом

Расстрел белого дома - это одна из необходимых процедур для проведения референдума.

0  0
14.08.2018 15:49
Санёк

Вот интересно, а почему к президентским выборам и ко всем остальным неприменимо правило не менее 50 % избирателей должно проголосовать?)

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