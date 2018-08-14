Фото: pg12.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины, который упал с ремонтируемого здания в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном управлении СКР, трагический инцидент случился накануне. По имеющимся данным, подрядная организация проводила работы в одном из зданий компании "Алтайгеомаш".

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Упавший с высоты мужчина являлся прорабом.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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