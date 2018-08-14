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В августе 1973 года в Барнауле состоялось торжественное открытие первого в Алтайском крае детского кинотеатра "Пионер". Ныне несуществующее здание располагалось в Центральном районе города — на углу Ленинского проспекта и улицы Пушкина.

45 лет назад была завершена перестройка здания бывшего Театра музкомедии под кинотеатр "Пионер", которое было возведено еще в 1916 году. Строение сильно пострадало в результате знаменитого барнаульского пожара 2 мая 1917 года, в итоге оно перешло от мещанского общества городу. 22 сентября 1917 года вновь отстроенное здание кинематографа приняла комиссия во главе с городским архитектором Носовичем.

В 1922 году в здании находился клуб политпросвещения, занимавший три комнаты. В следующем году здание было закрыто на капремонт. В заново отремонтированном и оборудованном помещении открыли кинотеатр "Комхоз" на 450 мест, его обслуживали 15 человек, с подчинением Алтайскому губернскому коммунальному хозяйству. Пропускная способность составляла около 229 тысяч человек в год.

В конце 1924 года кинотеатр передали в ведение губернского отдела народного образования. Были организованы общедоступные сеансы с пониженной входной платой, во время программ выступал струнный оркестр, ставились номера артистов-гастролеров. С сентября 1926 года кинотеатр переименован в "Совкино-2", вместимость зала составляла 550 мест.

В 1932 году в кинотеатре прошли первые в городе сеансы звукового кино. Позже в здании разместились Дом художественного творчества и Дом пионеров. Отметим, что с 1959 по 1972 год в здании располагался Театр музыкальной комедии.

Наконец, в 1973 году появился детский кинотеатр. Он получил два зрительных зала на 230 мест. В 1970-80-е годы здесь работали молодежные киноклубы, лектории для детей. Здесь выступали известные киноактеры Евгений Леонов, Валерий Золотухин, Александр Панкратов-Черный и др.

Однако с распадом СССР реалии резко поменялись. Так, к 1999 году из 1000 кв. м общей площади кинотеатра около 25% уже занимали коммерческие структуры. В 2008 году здание "Пионера" снесли. К тому времени помещение уже давно пустовало, в 1990-е годы тут работало кафе "Моисей", компьютерные залы, видеосалон и магазин. Ещё там был пункт проката, потом здание должны были передать студии танца "Каприз" или оркестру "Сибирь".

В настоящее время на этом месте появился культурно-деловой центр. Он стал домом для двух творческих коллективов региона – Алтайского государственного оркестра "Сибирь" им. Е. И. Борисова и Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.