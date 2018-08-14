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Пилот самолета Cirrus, который разбился 25 июля в пригороде Новосибирска, не имел разрешения на полеты в условиях ограниченной видимости и во время тумана был дезориентирован. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Западно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Костенко.

"Пилот этого самолета, он же владелец, нарушил закон. Не обладая разрешением на полеты в условиях ограниченной видимости, он совершил этот полет. Был туман, скорее всего, речь идет о дезориентации", — сказал Костенко, назвав это ошибкой новичка. Также он добавил, что у пилота было не больше 100 часов налета.

Ранее появилась информация, что легкомоторный самолет Cirrus вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске в Томск 25 июля в 06:10, однако в пункт назначения не прибыл. На борту находился один пилот. В то утро над Новосибирском был густой туман. Поиски велись в двух регионах.

В обед спасатели нашли обломки самолета и погибшего пилота в лесном массиве в Заельцовском районе Новосибирска, который находится рядом с аэропортом Северный. Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело.