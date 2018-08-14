Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Ежегодный праздник "Медовый Спас на Алтае" стартовал в Барнауле во вторник, 14 августа, на площади Сахарова. В нем принимают участие пчеловоды из 25 районов края. Гости фестиваля могли попробовать всевозможные сорта меда нового урожая, а также медовые пряники, блины, пироги и булочки с мёдом.

В торжественном открытии приняли участие первые лица города и края, а митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел традиционный ритуал освящения мёда.

Проработает ярмарка до 2 сентября.

Алтайский мёд издавна известен всему миру. В XVIII здесь была создана специальная пасека для императрицы Екатерины II – настолько ей нравился алтайский мёд. А за "жидкий мёд" тогда нещадно карали – пороли на городских площадях.