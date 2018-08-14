Горячую пору переживают школы Алтайского края в последний месяц перед началом нового учебного года — специальные комиссии проверяют, насколько образовательные учреждения готовы к приему детей 1 сентября.

Представители МЧС, полиции, Росгвардии и муниципального органа управления образованием проверяют выполнение требований пожарной безопасности и ЧС, создание условий защищенности от террористических угроз, соблюдение санитарных норм и правил, техническое состояние здания, а также полностью ли учреждения укомплектованы кадрами и обеспечены учебниками.

Журналисты ИА "Амител" вместе с членами комиссии побывали на проверке в Сахарозаводской школе села Черемное и увидели своими глазами, насколько серьезно и скрупулезно подходят в Алтайском крае к вопросам безопасности детей и качеству школьного образования.

Не показательная, но уютная

Сахарозаводская школа в селе Черемное Павловского района построена в 1970 году. Здание старое и не привыкшее "работать на камеру" для приезжих журналистов. Зато видно, что люди, которые здесь работают, стараются по мере своих сил содержать и школу, и территорию вокруг нее в надлежащем виде.

"Обратите внимание — наш цветник, — с гордостью показывает директор школы Марина Григорова на клумбы около здания и кашпо на крыльце. Дети выращивают цветы и ухаживают за клумбами во время практики. А за школой разбит небольшой огород. Выращиваем овощи. Зимой это помогает удешевить стоимость школьных обедов".

Члены комиссии осматривают территорию, делают пометки. Потом проходят в здание.

Директор образовательного учреждения рассказывает, что летом в школе на первом и втором этажах поменяли пол — теперь он ровный и красивый, в туалетах установили кабинки и таким образом выполнили все предписания Роспотребнадзора. Делать ремонт помогали ученики Сахарозаводской школы. Результатом своей работы были впечатлены настолько, что обещают теперь следить за порядком и сохранностью школьного имущества. Помимо этого, дети сами изготовили гипсовые панели и выложили ими коридор на первом этаже. И красиво, и безопасно.

В это время сотрудники МЧС и полиции проверяют расположение огнетушителей и работоспособность пожарной сигнализации. Огнетушители новые, а оповещение срабатывает так, как нужно. Директор уверяет, что работа противопожарной системы проверяется ежедневно.

1 сентября за парты в Сахарозаводской школе сядут 320 учащихся. 161 ученик приезжает на занятия из села Сараи и Старого Черемного. Работают четыре школьных маршрута. Все автобусы также прошли проверку и плановый ремонт перед началом нового учебного года.

Городские позавидуют

В школе работают 30 учителей. В этом году к работе приступят два молодых педагога: учитель английского языка и учитель физики и астрономии.

Учитель английского языка Анастасия Макарова вернулась в Черемное после окончания лингвистического института. Уверена, что в селе дети могут получать знания не хуже, чем в городских школах: "Хотелось бы повысить уровень знаний детей в сельской школе, так как не хочется, чтобы наши дети отставали в изучении иностранного языка по сравнению с городскими. У нас дети более скромные, чем в городе, и мы стараемся повысить их мотивацию, вызвать интерес к учебе. Думаю, что все у нас получится".



Фото: Татьяна Кузьмич

Кстати, в этом году Сахарозаводская школа с проектом Лингвистического центра выиграла грант губернатора, и уже в сентябре здесь откроется лингофонный кабинет. Также будет работать и лингвистический лагерь дневного пребывания детей. Преподавать детям помимо школьных учителей будут педагоги из языковых центров Барнаула и иностранные студенты алтайских вузов, чтобы у ребят была языковая практика. Кстати, с этого года в школе вводится преподавание немецкого как второго иностранного языка.

Еще один проект, который вызывает гордость учеников Сахарозаводской школы и зависть соседей — "Мобильная лаборатория". Он направлен на расширение базы знаний по биологии и физике. Передвижная лаборатория в виде ноутбука и специальных датчиков позволяет детям проводить нестандартные опыты и эксперименты в любой точке — в огороде, в поле, везде, где это потребуется. Уже этим летом ребята с удовольствием прибегают на занятия и под руководством педагога проводят целые научные исследования.

А для ребят, увлеченных техникой, в октябре стартует проект по инженерному прототипированию. Учителя прошли курсы повышения квалификации и готовятся к занятиям с 6-7-классниками по 3D-моделированию.

Профессия в школе

По словам Марины Григоровой, сельские ребята после 9-го класса часто уходят в колледжи. Чтобы мотивировать детей на поступление в 10-11 классы, в школе с этого года реализуют проект "Учебно-производственный центр", в ходе которого ребята смогут получить профессию в стенах школы.

"Мы договорились с Алтайским политехническим техникумом, и теперь преподаватели техникума на базе школы будут вести обучение по дополнительным профессиональным программам. Дети смогут получить профессии повара, ландшафтного дизайнера, мастера гончарного дела и водителя категории B. Обучение начнется уже с 8-го класса. Кстати, многие родители выражают желание пройти у нас обучение в этом центре. По окончании обучения школьники получат свидетельства и смогут пойти работать по специальности и даже открыть свое дело", — рассказывает директор.

Нарушения есть, но к работе допущена

По итогам проверки школы члены комиссии отмечают ряд нарушений, среди которых — неверное размещение огнетушителей и отсутствие на пожарном щите некоторых предметов первичного тушения. Однако, как признают члены комиссии, нарушения эти незначительные, и, получив обещание директора их исправить, школу допустили к работе в новом учебном году.

Фото: Татьяна Кузьмич

Добавим, по итогам приемки Сахарозаводская школа получила и долгожданный подарок — ей пообещали провести ремонт кровли.

"Школа принята, мы видим, что в ней созданы комфортные условия для обучающихся. Видим, что идет большая работа. Частично вставлены пластиковые окна, чтобы можно было проветривать классы. Но чтобы условия были современными, необходима полная замена окон. Однако перед этим следует капитально отремонтировать крышу. Мы выйдем с предложением в правительство Алтайского края и рассмотрим вопрос о выделении данной школе средств на ремонт кровли в размере около 5 млн рублей. Уже имеется проектно-сметная документация, прошедшая ценовую экспертизу. В течение календарного года работы будут проведены", — сообщил врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Евгений Кайгородов.

Фото: Татьяна Кузьмич

Кстати, Павловский район стал одним из первых в Алтайском крае, где к началу учебного года уже приняты все школы. Всего с 1 по 16 августа в Алтайском крае будет принято более двух тысяч объектов образования. 1 сентября 2018 года за парты школ региона сядут более 266 тысяч детей. Это на шесть тысяч учеников больше, чем год назад.