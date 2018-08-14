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Президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на 2019 год — объем средств, выделяемых на военные нужды, составляет 716 миллиардов долларов.

Как сообщает "Коммерсант", документ предполагает военную помощь Украине, а также меры, направленные на сдерживание России, Ирана и КНДР.

Церемония подписания бюджета проходила на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

Отметим, что новый финансовый год в США начинается с 1 октября.