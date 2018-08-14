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Бийские путешественники доплыли на судне по Оби до Салехарда. Путешествие завершилось 13 августа, пишет "Катунь 24".

Канал уточняет, что подготовка к плаванию длилась год. Путешественники купили катер, модернизировали его и отправились в путь из Бийска 25 июля.

Сообщается, что плавание длилось 19 суток.

Во вторник, 14 августа, путешественники отправляются домой на самолете.