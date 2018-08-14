Фото: youtube.com
Бийские путешественники доплыли на судне по Оби до Салехарда. Путешествие завершилось 13 августа, пишет "Катунь 24".
Канал уточняет, что подготовка к плаванию длилась год. Путешественники купили катер, модернизировали его и отправились в путь из Бийска 25 июля.
Сообщается, что плавание длилось 19 суток.
Во вторник, 14 августа, путешественники отправляются домой на самолете.
Комментарии
а в обратном направлении как? бросят катер там?
А обратно - это против течения. До льдов наверно не успеют )
PS А мне вот просто интересно, а нафига оно надо-то? ) Это какой-нибудь рекорд?
2 Kimi
Каверина в детстве не читал ...
Лодку продали, назад самолетом.