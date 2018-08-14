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Житель Егорьевского района Алтайского края обвиняется в убийстве двух человек, совершенном за одну ночь.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух лиц, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Согласно версии следствия, в феврале этого года в частном доме трое мужчин распивали алкоголь.

"После того как хозяин дома лег спать, между гостями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес 15 ножевых ранений оппоненту. От полученных ран потерпевший скончался. Покинув дом, мужчина через некоторое время вернулся на место происшествия. С целью скрыть совершенное преступление он нанес ножевое ранение в грудную клетку хозяину дома, от которого он также скончался на месте", — отмечают в СКР.

Во время обысков в доме злоумышленника правоохранители установили его причастность к хранению взрывчатого вещества.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.