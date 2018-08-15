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Специальный флешмоб с просьбой решить проблему нехватки площадок для занятий хоккеистов и учеников клуба фигурного катания "Сибирский лед" запустили в интернете. Как сообщили родители юных спортсменов, из-за закрытия Дворца зрелищ и спорта они вынуждены привозить своих детей на занятия в ЛДС "Карандин-Арена" в 6 утра.

"Дворец спорта в Барнауле закрыли. Нельзя просто оставить это без внимания. Тем более что это можно исправить! Вопрос, как всегда, в деньгах. Ведь можно исправить недочеты по пожарной безопасности. Давайте поможем маленьким хоккеистам и фигуристам решить эту проблему! Отмечайте в комментариях аккаунты друзей, знакомых, СМИ, властей и всех-всех, кто может помочь решить этот важный для города вопрос! Помогите спасти детский спорт!" - сообщили авторы флешмоба.

Как ранее сообщала мама одного из детей, занимающихся в секции "Сибирский лед", их "воткнули" на самое раннее утро. Так, школьники 2010-2011 годов рождения, учащиеся во вторую смену, будут начинать тренироваться в 6 утра. При этом многим родителям проблематично ездить на другой край города в район Солнечной Поляны, чтобы успеть на такую раннюю тренировку. Однако другой альтернативы пока нет ни у родителей, ни у профессиональных хоккеистов.

По последней информации, занятия в ЛДС "Карандин-Арена" для воспитанников СДЮШОР "Алтай", которые на прошлой неделе проводили в 22.40, на этой перенесли на 21 вечера. При этом родители хоккеистов боятся, что одной арены на весь город недостаточно, и намерены обращаться за помощью к врио губернатора Виктору Томенко. Есть опасность, что Федерация хоккея России не примет ЛДС "Карандин-Арена" и основной команде "Алтай" будет негде выступать в новом сезоне ВХЛ.