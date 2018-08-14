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Кассир отделения банка в Ханты-Мансийском автономном округе выдала безработному вместо 400 рублей 400 тысяч рублей. Мужчина ушел с деньгами, однако вскоре его задержали, пишет "РИА Новости", ссылаясь на региональное управление МВД.

Отмечается, что в полицию обратился представитель одного из банков в городе Урай, который заявил о хищении денег. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый безработный местный житель.

В УМВД заявили, что мужчина пытался обналичить 400 рублей с банковской карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру, которая по невнимательности отдала клиенту 400 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что мужчина потратил всего 600 рублей на покупку алкоголя, а остальные деньги спрятал в диван.

"С его слов, он надеялся, что кассир не обнаружит ошибку", — добавили полицейские, уточнив, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, а мужчина находится под подпиской о невыезде.