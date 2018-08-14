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Кассир отделения банка в Ханты-Мансийском автономном округе выдала безработному вместо 400 рублей 400 тысяч рублей. Мужчина ушел с деньгами, однако вскоре его задержали, пишет "РИА Новости", ссылаясь на региональное управление МВД.
Отмечается, что в полицию обратился представитель одного из банков в городе Урай, который заявил о хищении денег. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый безработный местный житель.
В УМВД заявили, что мужчина пытался обналичить 400 рублей с банковской карты. После нескольких неудачных попыток он обратился за помощью в банк к кассиру, которая по невнимательности отдала клиенту 400 тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что мужчина потратил всего 600 рублей на покупку алкоголя, а остальные деньги спрятал в диван.
"С его слов, он надеялся, что кассир не обнаружит ошибку", — добавили полицейские, уточнив, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, а мужчина находится под подпиской о невыезде.
Комментарии
подстава!
Курица денег дала - мужику дело шьют
А за что дело, мужик денег не крал, они сами в руки упали.
где состав преступления ??? кассир по ошибке вместо 400 руб. дала 400 000 руб. он по ошибке в место 400 руб. взял 400 000 руб. - всё по честному !!! может это провокация.
"по факту кражи возбуждено уголовное дело", а где кража? Это подарок банка!
14.08.2018 17:00
- гость -
Если подарок, тогда неуплата налога, бгг
А вообще, такой случай уже не первый, практика сложилась. Кассир ошибся, а ты его поправь! Небось, если бы вместо 400 руб. выдали 4 руб., так это выяснилось бы моментально!