Фото: jojo.ru
Владимир Жириновский придумал для возглавляемой им партии новое название — Легендарная державная партия России.
Такую расшифровку аббревиатуры он намерен официально зарегистрировать.
"У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: "Л", "Д", "П", "Р." Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру", — заявил политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Также лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что его партия действительно легендарная и действительно державная.
Комментарии
Осеннее обострение?
Клиника.
Какие будут предложения насчет аббревиатуры ЕР, коллеги?
14.08.2018 16:52
Мимопроходящий
я полагаю, что матерные нельзя? а литературные не приходят в голову.