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Владимир Жириновский придумал для возглавляемой им партии новое название — Легендарная державная партия России.

Такую расшифровку аббревиатуры он намерен официально зарегистрировать.

"У нас ЛДПР зарегистрировано как отдельное название, четыре буквы: "Л", "Д", "П", "Р." Либерально-демократическая партия — это первое название. Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии — Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру", — заявил политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также лидер ЛДПР выразил уверенность в том, что его партия действительно легендарная и действительно державная.