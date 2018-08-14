Кандидат в губернаторы Алтайского края от ЛДПР Владимир Семенов высказался против пенсионной реформы во время обсуждения этого вопроса на встрече с избирателями в минувшие выходные.

Семёнов провел встречи в Косихинском и Змеиногорском районах. Он обсудил с жителями самые актуальные проблемы. Одна из них — планы властей по повышению пенсионного возраста. Политик высказался категорически против реформы.

Также жители рассказали ему о том, что администрация чинит препоны и не предоставляет положенную по закону землю, в селах негде работать, производство закрыто, коммунальщики не выполняют свои обязанности, а власть не обращает на это никакого внимания.

Земляки оставили свои наказы и в письменном виде. Все они будут отработаны Владимиром Семёновым, независимо от итогов выборной кампании.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года. Кроме Семёнова в них участвуют врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"). Семёнов, Томенко и Суслова активно встречаются с избирателями, в том числе и в районах края. Информация о проведении встреч кандидатом Крыловым с избирателями в настоящий момент не предоставлена.