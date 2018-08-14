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Автоперевозчики в Бийске на координационном совете в мэрии попросили повысить плату за проезд до 20 рублей. Об этом пишет "Алтайская правда".

Издание пишет, что сейчас за проезд бийчане платят 17 рублей по электронной карте, 17,5 руб. – наличкой.

Перевозчики пожаловались мэру Александру Студеникину, что на эти деньги невозможно работать из-за повышения цен на горюче-смазочные материалы. При этом представители сферы пассажирских перевозок просили просто проиндексировать тариф до нужной суммы, не предоставляя экономических обоснований на его повышение.

В ответ градоначальник предложил бизнесменам-автобусникам показать специалистам мэрии все необходимые расчеты для индексации тарифа.

Студеникин добавил, что "лишь на основе необходимых экономических выкладок может быть принято решение о повышении тарифа на проезд по муниципальной маршрутной сети".