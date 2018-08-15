Специально для жителей города Бийска ювелирная компания "Золотой Телец" подготовила интересное мероприятие, на котором можно будет задать любой вопрос, касающийся качества ювелирных украшений и камней, узнать, какими знаниями необходимо обладать, выбирая украшения с камнями или без. Как отличить синтезированный бриллиант от природного, узнать о магических свойствах камней или почему одни камни считаются драгоценными, другие полудрагоценными, а третьи — поделочными.

Полученная на встрече информация поможет навсегда застраховать себя от покупки ювелирного украшения плохого качества или украшений с поддельными камнями.

Мероприятие, которое пройдет 22 августа в городе Бийске, проведет специалист по качеству компании, представитель редкой профессии геммолог — Ирина Викторовна Раменская, профессионал с огромным опытом работы и глубокими знаниями о камнях и драгоценных металлах.

А для маленьких жителей города Бийска в это же время состоится детский творческий мастер-класс по созданию открытки своими руками. Это прекрасная возможность посетить мероприятие с детьми, ведь занятие по душе найдется для каждого: родители смогут пообщаться с редким специалистом, углубить свои знания о драгоценных металлах и камнях, а дети – погрузиться в мир прекрасного и получить открытку на память, созданную своими руками.

Специально к этому событию Ирина Владимировна подготовила викторину по камням для всех желающих. Среди правильно ответивших на вопросы викторины* на мероприятии будет разыграно памятное ювелирное украшение с настоящим бриллиантом.

* — Викторину можно пройти по ссылке.



Мероприятие состоится 22 августа в 15:00 по адресу:

город Бийск, ул. Васильева, 44 (отдел "Золотого Тельца" в ТЦ "Фортуна")

Участие в мастер-классе — бесплатно

Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (913) 096-67-79