"Работы, конечно, шумные, но мы готовы потерпеть! Зато какой красивый бульвар будет!" — так говорят жители Новоалтайска о работах, которые сейчас ведутся в центре города. По приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" там благоустраивают бульвар им. Землянова.

Пример детям

Работы по благоустройству бульвара им. Землянова начались еще в прошлом году. В 2017-м по программе "Формирование комфортной городской среды" муниципалитет получил почти 12 млн рублей. На эти деньги сделали асфальтобетонное покрытие, поставили бордюрный камень, поменяли освещение и провели работы по озеленению.

В день голосования 18 марта в Новоалтайске также выбирали объекты для благоустройства. Горожане решили, что необходимо продолжить реконструкцию бульвара. На второй этап работ город получил почти 23 млн рублей, из них 650 тысяч — городской бюджет. Остальные деньги пришли из федерального центра и из края.

"В этом году мы сделали серьезный проект и продолжаем работу. Здесь будет много детских площадок. Их надо будет потом обслуживать, и город это полностью берет на себя. А еще установим скамейки антивандальные, урны, будет много зеленых насаждений. Установим веревочный парк, построим скейт-площадку. Мы должны детям демонстрировать, что надо заниматься спортом", — рассказал глава Новоалтайска Сергей Еремеев.

В настоящее время здесь продолжаются работы. Укладывают тротуарную плитку, обустраивают зону для детских площадок для детей до трех лет. По словам Еремеева, объект должен быть сдан до 1 октября текущего года. Между тем строители идут с опережением графика.

Про антивандальные скамейки глава города говорит не зря. В Новоалтайске идут работы по благоустройству в рамках программы еще на одном объекте — в парке "Пионерский". Там установили красивые ажурные скамейки, которые недобросовестные граждане попытались унести. Ошибки учли, так что на бульваре появятся не менее красивые малые архитектурные формы, но уже "утяжеленные".

"В городе еще есть объекты, которые бы хотелось благоустроить. Мы также участвуем в приоритетном проекте "Безопасные и качественные дороги". Уже сделали 80% работы, выделено 106 миллионов. На каждый рубль, вложенный из городского бюджета, мы получаем 10 рублей из Федерации и края", — добавляет Еремеев.

Парк "Пионерский"

Работы на этом объекте начались ровно год назад — в августе 2017-го. По приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" подрядчик высадил газон, заасфальтировал дорожки, установил скамейки и урны. Общая стоимость мероприятий составила 1,6 млн рублей.

До этого момента парк уже несколько лет не обслуживался и находился в запущенном состоянии. Работы на объекте продолжатся. Город надеется в рамках программы получить субсидию из федерального бюджета для дальнейшего благоустройства. "В парке "Пионерский" работы идут второй год, но не так интенсивно. В 2018-м мы делаем проект, и после всех процедур работа на объекте начнется", — говорит Еремеев.

Проект "Формирование комфортной городской среды" работает в Алтайском крае второй год. В 2018-м в регион поступило порядка 580 млн рублей.

Обязательное условие

"Финансирование осталось на уровне прошлого года. В программе участвуют города и городские поселения. Всего благоустроят 233 дворовые и 33 общественные территории. На 70% объектов уже начаты работы. В некоторых муниципалитетах завершаются те виды работ, которые надо производить в сухое, теплое время года. В основном это асфальтирование и установка малых архитектурных форм", — рассказал главный специалист отдела региональных программ Минстройтранса Алтайского края Ксения Измайлова.

Все работы должны быть закончены в текущем году, это обязательное условие программы.

Как попасть в программу?

Чтобы двор попал в программу, горожане должны на общем собрании собственников определить, какие объемы и виды работ они хотели бы провести, и предоставить соответствующие документы в общественную комиссию, сформированную при местной администрации. Каждый житель может обратиться в администрацию, чтобы уточнить сроки и объемы программы.

Что касается общественных территорий, в данном случае соответствующие заявки должны предоставлять представители общественности.

Справка: В 2018 году участниками приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" определены 13 муниципальных образований: девять городских округов и четыре городских поселения. Особенностью формирования адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, являлся их отбор по результатам рейтингового голосования.