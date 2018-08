О чем мечтают родители в преддверии первого сентября? Конечно, о том, чтобы без лишних хлопот и беготни по магазинам собрать своего ребенка в школу. Однако это непростая задача: стильная школьная форма и удобная спортивная, комфортная обувь, анатомически правильной формы ранец, качественные канцелярские принадлежности – все это входит в перечень обязательных покупок. Как спланировать поход по магазинам, чтобы школьный шопинг прошел удачно, не превратившись в тяжелое испытание для нервов и семейного бюджета?

ПЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕШНЫХ ПОКУПОК

Спланировать покупки. Не надейтесь на свою память: перед походом по магазинам составьте список всего необходимого, учитывая мелочи, чтобы потом не оказалось, что форму и рюкзак вы приобрели, а палитру для рисования и мешок для сменной обуви — нет.

Не надейтесь на свою память: перед походом по магазинам составьте список всего необходимого, учитывая мелочи, чтобы потом не оказалось, что форму и рюкзак вы приобрели, а палитру для рисования и мешок для сменной обуви — нет. Вместе с ребенком. Школьные покупки нужно обязательно совершать вместе с детьми, чтобы они сами выбирали вещи и высказывали свое мнение. Это важно для развития чувства вкуса у детей, позволит родителям лучше их понимать и быть в курсе тенденций молодежной моды.

Школьные покупки нужно обязательно совершать вместе с детьми, чтобы они сами выбирали вещи и высказывали свое мнение. Это важно для развития чувства вкуса у детей, позволит родителям лучше их понимать и быть в курсе тенденций молодежной моды. Примерять. Не стоит останавливать свой выбор на первом понравившемся варианте формы, туфель или спортивного костюма: лучше попробовать разные фасоны и оттенки и только после этого принять решение о покупке. Процесс примерки формирует вкус и понимание того, что однозначно не подходит.

Не стоит останавливать свой выбор на первом понравившемся варианте формы, туфель или спортивного костюма: лучше попробовать разные фасоны и оттенки и только после этого принять решение о покупке. Процесс примерки формирует вкус и понимание того, что однозначно не подходит. Всё и сразу. Как правило, дети не любят ходить по разным магазинам, поэтому лучше один раз потратить время и сразу приобрести все необходимое по школьному списку, а сэкономленное время потратить на приятный досуг с семьей.

Как правило, дети не любят ходить по разным магазинам, поэтому лучше один раз потратить время и сразу приобрести все необходимое по школьному списку, а сэкономленное время потратить на приятный досуг с семьей. В едином стиле. Желательно, чтобы все школьные обновки были в едином стиле и цветовой гамме: тогда родителям будет проще собирать детей в школу, без труда комбинируя вещи.

"ВСЁ В ОДНОМ"

Опытные родители также советуют приобретать необходимые вещи постепенно и заранее – не в сезон, чтобы не столкнуться с ажиотажем, завышенными ценами и отсутствием выбора. Возможно, так и было раньше, но не сейчас! Например, в торгово-развлекательном центре Galaxy, который расположен в самом центре Барнаула, сейчас можно быстро, комфортно, выгодно, а главное — полностью экипировать детей к началу учебного года, соблюдая все правила успешных покупок.

Выбор магазинов в ТРЦ Galaxy поразит любого, даже самого искушенного покупателя: в "Ашане", Orby, "Бубль Гуме", "ГлорииДжинс", "СИНАРе", Ostin, Fun Day, "Твое", H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and bear, New Yorker, Ralf Ringer, ECCO можно с легкостью подобрать модную и практичную школьную форму и обувь на любой вкус и бюджет — как для стильных первоклашек, так и для привередливых старшеклассников. В магазинах Puma, New balance и гипермаркете "СпортМастер" можно приобрести стильную и удобную спортивную одежду, обувь для любого увлечения. В книжном магазине "Читай-город", в "Ашане", "Бубль Гуме" представлен широкий выбор канцелярии, книг и школьных принадлежностей. В магазинах "СумкаМаркет", Claus Shulz, "Читай-Город" можно приобрести качественный портфель или ранец – обычный или ортопедический. А в салоне оптики "Счастливый взгляд" помогут подобрать идеальные очки для вашего ребенка.

И не забудьте себя и ребенка вознаградить за такой насыщенный шопинг! Обязательно вкусно подкрепиться в зоне фуд-корта, съесть необычное мороженое или полакомиться молочным коктейлем, посмотреть интересный фильм в кинотеатре или активно отдохнуть всей семьей в Городе развлечений "Веселкино".

Проверьте сами — идеальный день вместе с детьми вы обязательно проведете в торгово-развлекательном центре Galaxy !

ТРЦ GALAXY

г. Барнаул, пр-т Строителей, 117

Сайт

Группа "ВКонтакте"

Инстаграм