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Жильцы сразу нескольких домов в Индустриальном районе города Барнаула пожаловались на закрытый проезд во двор из-за ремонтных работ и установленного высокого бордюрного камня. Они боятся, что к ним в случае чрезвычайной ситуации не смогут проехать скорая помощь или пожарный автомобиль.

Как сообщил Amic.ru житель дома по адресу Попова, 61, совсем недавно у них начали ремонт двора в рамках приоритетного проекта "Комфортная городская среда". Во двор к дому вели два въезда. В итоге один из них был переделан в рамках проекта, и там установили длинный бордюрный камень. Второй проезд очень узкий. Теперь там практически не могут проехать мусоровозы, а жильцы дома лишены возможности удобного проезда к продуктовому магазину.

Как отметили местные жители, решение о закрытии проезда было принято без их согласия. Так решили в администрации Индустриального района. В мэрии же столицы региона сообщили, что любой ремонт дворовых территорий согласовывается с жильцами домов, которые голосуют за его реализацию.

Еще одна проблема возникла на улице Сергея Ускова. Там из-за закрытого проезда жильцы двух многоэтажек не могут подъехать к своим домам. Как пояснили местные жители, дорожники установили знак "Проезд запрещен" и закрыли проезд к домам № 40 и 42 по улице Ускова. Здесь жильцы дома также опасаются, что к домам не смогут подъехать мусоровозы, машины скорой помощи.