В субботу, 18 августа, в 16:00 в музее занимательных наук "Как-Так?" пройдёт "Шоу в темноте". На этом шоу можно узнать, чем отличается флуоресценция от фосфоресценции, как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой, что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света. Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в шоу "В темноте".

19 августа в 17:00 состоится шоу "Секреты фокусов".

В субботу, 25 августа, в 17:00 музей "Как-Так?" приглашает на научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.

В воскресенье, 26 августа, в 16:00 в музее пройдёт шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги, как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки, как можно сделать из соски шарик и можно ли загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы в шоу "Супер-лаборатория".

В воскресенье, 2 сентября, в 16:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Никогда школьная наука не была такой интересной.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?"

город Барнаул,

проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/