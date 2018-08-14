Фото: twitter.com

Активисты общественного движения "Рок-Петроград" с помощью наждачной бумаги процарапали контуры портрета музыканта Виктора Цоя на месте закрашенного граффити с ним на стене экс-бомбоубежища в Петроградском районе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на лидера этого движения Сергея Елгазина.

Ранее в июне на официальном портале "Наш Санкт-Петербург", с помощью которого местные жители подают жалобы на состояние объектов городской среды, появилось обращение местного, который указывал на дефекты граффити с Цоем, однако не просил его убрать. В следующем месяце от лица администрации Петроградского района на портале было опубликовано сообщение о том, что "проблема устранена", к которому прилагалась фотография полностью закрашенной стены бомбоубежища.

Как сообщал агентству представитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, власти собираются выяснить, кто устранил граффити, так как, по его сведениям, ни районные власти, ни организация, в чьем ведении находится бывшее бомбоубежище, этим не занимались.

"Новый портрет нарисован наждачной бумагой по той самой серой краске, которой… закрасили композицию. Сняли "шкуркой" слой краски в определенных местах, так что проявился образ Виктора Цоя", — цитирует агентство сообщение на странице Елгазина в соцсетях.

Активист отметил, что изображение Цоя воссоздано в средневековой технике "сграфитто", которая предполагает процарапывание рисунков на закрашенной поверхности.

"Получается, что те, кто закрашивает граффити, по сути, подталкивают уличных художников к поиску новых форм… Если портрет (Цоя) снова закрасят, придется выдалбливать его молотком и кувалдой как наскальную живопись", — с юмором отметил Елгазин.

По его словам, арт-центр "Рок-Петроград" "имеет разрешение местных властей на отрисовку портрета Виктора Цоя на стене бомбоубежища".

Также он добавил, что движение "Рок-Петроград" в данный момент продвигает проект благоустройства сквера Виктора Цоя, со дня смерти которого в пятницу исполняется 28 лет.