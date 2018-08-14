Фото: all2all.ru

Певица из Латвии Лайма Вайкуле сообщила, что готова приехать в Крым, как только с РФ снимут санкции, которые были введены после присоединения полуострова. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на канал "Россия 1".

Исполнительница добавила, что готова в этом случае даже провести концерт бесплатно.

Напомним, на минувшей неделе Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, так как европейцам это запрещено. Также она добавила, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и рада его распаду.

Заявление артистки вызвало неоднозначную реакцию в РФ. Многих возмутили слова певицы, которая приобрела популярность в СССР и собирает залы на постсоветском пространстве. Сенатор Алексей Пушков вообще назвал ее заявление ахинеей и посоветовал ей не ездить с концертами по РФ.

При этом певец Юрий Лоза напомнил, что Вайкуле является гражданкой Латвии, поэтому ей нужно сохранять хорошие отношения с властями.

Саму певицу, по ее словам, шокировала реакция, которую вызвали ее слова о Крыме.