Более полутора тысяч жителей Алтайского края изъявили желание проголосовать на выборах губернатора региона 9 сентября не по прописке, а по месту пребывания. Об этом на пресс-конференции во вторник, 14 августа, сообщила глава региональной Избирательной комиссии Ирина Акимова.

"Более 1,5 тыс. жителей Алтайского края подали заявление о намерении проголосовать не по прописке, а по месту пребывания", — сказала Ирина Акимова.

Но это только те, кто обратился через территориальные избирательные комиссии и филиалы Многофункционального центра. Также заявления принимаются через сайт госуслуг. Но данных по этому порталу в избиркоме пока нет.

Всего в Алтайском крае 1,8 млн избирателей.

Ирина Акимова уточнила, что в городах Алтая желающих голосовать по месту пребывания больше, чем в селах.

Напомним, что такое заявление с 25 июля по 5 сентября можно написать в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ и на портале "Госуслуги". С 29 августа по 5 сентября 2018 года в любой участковой избирательной комиссии.