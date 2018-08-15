Быстро развивающаяся федеральная сеть автосервисов открыла вторую СТО в городе Бийске на улице Чайковского, 89/5. Станция техобслуживания на 4 автомобильных поста уже начала работу и уже способна обслужить более 700 автомобилей в месяц.

Федеральная сеть автосервисов, вошедшая в ТОП-5 франшиз по версии Forbes в этом году, открывает второй автосервис в городе Бийске. Размер вложенных инвестиций составляет 4,5 млн рублей.



Количество подразделений в Алтайском крае на данный момент достигло 6 в городах Барнаул и Бийск.



"Рынок автосервисов России, в частности Алтайского края, далек от насыщения. Сохраняется дефицит СТО, предоставляющих комплексные услуги: от ремонта ходовой до обслуживания роботизированных коробок передач. Мы заполняем эту нишу и стремимся привнести на рынок города качественно новые стандарты сервиса и общения с клиентами", — говорит директор сети Данил Соловьев.



С 13 августа по 13 октября 2018 года автомобилисты города смогут пройти бесплатную диагностику ходовой на станции в Бийске.