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Качественно новый стандарт сервиса: новый СТО открылся в Бийске

, ИА "Амител"
Станция техобслуживания способна обслужить более 700 автомобилей в месяц

Быстро развивающаяся федеральная сеть автосервисов  открыла вторую СТО в городе Бийске на улице Чайковского, 89/5. Станция техобслуживания на 4 автомобильных поста уже начала работу и уже способна обслужить более 700 автомобилей в месяц.

Федеральная сеть автосервисов, вошедшая в ТОП-5 франшиз по версии Forbes в этом году, открывает второй автосервис в городе Бийске. Размер вложенных инвестиций составляет 4,5 млн рублей.

Количество подразделений в Алтайском крае на данный момент достигло 6 в городах Барнаул и Бийск.

"Рынок автосервисов России, в частности Алтайского края, далек от насыщения. Сохраняется дефицит СТО, предоставляющих комплексные услуги: от ремонта ходовой до обслуживания роботизированных коробок передач. Мы заполняем эту нишу и стремимся привнести на рынок города качественно новые стандарты сервиса и общения с клиентами", — говорит директор сети Данил Соловьев.

С 13 августа по 13 октября 2018 года автомобилисты города смогут пройти бесплатную диагностику ходовой на станции в Бийске. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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