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Минус один: в дебатах примут участие только трое кандидатов в главы Алтая

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Отказался от дебатов только Виктор Томенко

Иллюстрация: Amic.ru

Трое из четырех кандидатов на пост губернатора Алтайского края примут участие в совместных дебатах. Об этом порталу Amic.ru сообщили сами претенденты на пост главы региона и в их штабах. Первые дебаты уже стартовали.

Единственным, кто отказался от участия в совместных дебатах, стал врио главы региона, выдвинутый партией "Единая Россия", Виктор Томенко.

"В плотном рабочем графике кандидата много времени отводится на встречи с жителями края. Дискуссии проходят по тем же вопросам, но не с политическими оппонентами, а с избирателями", — пояснили в избирательном штабе Томенко его отказ.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, выдвинутый от партии ЛДПР, Владимир Семёнов сообщил, что он в дебатах участие обязательно примет.

"Дебаты — важная составляющая процесса выборов. Всем кандидатам задаются одни и те же вопросы, каждый из них выражает свою позицию, избиратель имеет возможность сравнить их. Живой диалог привлекает дополнительную аудиторию и является эффективным инструментом для предвыборной борьбы", — сказал Amic.ru кандидат.

Депутат АКЗС Людмила Суслова ("Справедливая Россия") тоже сказала, что намерена принять участие в дебатах и тоже считает их важной частью выборов. Однако на ближайшие дни у нее плотный график встреч с избирателями в районах края, которые она уже не хотела бы отменять

О намерении Андрея Крылова участвовать в дебатах порталу Amic.ru сообщили в штабе кандидата.

Сезон дебатов открывает "Радио России" 14 августа, послушать кандидатов в рамках совместных агитационных мероприятий можно было с 19:10 до 19:40. Также в этот день дебаты прошли на региональном телеканале "Катунь 24" с 18:00 до 19:00. С 15 августа — в эфире радио "Катунь FM" с 15:00 до 16:15. 21 августа начнутся дебаты на радиоканале "Маяк" с 15:00 до 15:30, в эфире телеканалов "Россия-24" с 14:00 до 14:30, "Россия-1" с 9:15 до 9:56.

В первых дебатах на телеканале "Катунь-24" приняли участие Владимир Семенов и Андрей Крылов. Семенов рассказал, что будет заниматься решением проблем закрытия отделений почты, школ и детсадов в селах, качеством дорог, обновлением команды губернатора и правительства, развитием бизнеса, наведет порядок в сфере ЖКХ. Крылов рассказал, как в случае избрания он будет вводить налоги для олигархов, избавлять от налогов малый бизнес и самозанятое население, сократит чиновничий аппарат,  а также заявил, что при нем не будет "словоблудия".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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