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Приговор в отношении 20-летнего барнаульца, признанного виновным в уклонении от прохождения военной службы, вынес суд.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее горожанина признали годным к военной службе и поставили на учет в отделе военного комиссариата.

4 апреля 2017 года молодой человек не явился в отдел военного комиссариата для прохождения медицинской и призывной комиссий, не имея каких-либо уважительных причин, а также в период с 15 по 16 ноября того же года покинул расположение краевого сборного пункта Алтайского края, тем самым уклонившись от призыва на военную службу при отсутствии законных к тому оснований.

Свою вину на суде барнаулец не признал, заявив, что у него не было умысла уклоняться от прохождения военной службы, поскольку по состоянию здоровья он не был годен для ее прохождения.

Однако комплексная военно-врачебная экспертиза показала, что горожанину установлена категория годности "Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями.

В итоге суд приговорил парня к штрафу в размере 20 тысяч рублей.