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Новые соглашения о сотрудничестве с Кемеровской областью, Республикой Алтай и Красноярским краем готовят в управлении по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края по поручению врио губернатора Виктора Томенко. Документы затрагивают вопросы взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, строительства, образования, спорта, культуры, туризма, здравоохранения и не только, пишет пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что соглашения будут сопровождаться подписанием протоколов об их реализации, в которых отразят конкретные мероприятия и проекты, целью которых будут установление и развитие прямых долговременных контактов между предприятиями, предпринимательскими структурами края и их партнерами.

Необходимость подписания соглашений в ведомстве объясняют заметными изменениями в социально-экономическом положении регионов. "Подписание и актуализация соглашений о сотрудничестве являются важными и действующими механизмами регулирования и развития межрегионального сотрудничества, которые способствуют выстраиванию долгосрочных, равноправных и взаимовыгодных отношений", — пишет пресс-служба.

Кроме этого, в крае продолжится работа по актуализации соглашений с Республикой Тыва, Свердловской областью и Ямало-Ненецким автономным округом.

Сибирские регионы являются основными торговыми партнерами Алтая, при этом Кемеровская область долгие годы является лидером, прежде всего за счет ввоза в край больших объемов угля (70% от общего объема поставляемого в регион угля — по данным за 2016 год).

Среди основных ввозимых в Алтайский край товаров из регионов СФО числятся горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, уголь, каучук), строительные материалы (цемент, лист асбестоцементный волнистый, конструкции и детали сборные железобетонные), минеральные и химические удобрения, продукция пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, сельскохозяйственная продукция и не только.

Из региона экспортируют мукомольно-крупяную продукцию (мука, крупа, макаронные изделия), продукцию молочного животноводства (молоко, сливки, сыр, масло сливочное, сметана, кисломолочные продукты, творог), масло растительное, алкогольные и безалкогольные напитки, продукцию мясного животноводства, промышленную продукцию и другое.