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Над Россией все еще висит угроза терроризма, попытки громких терактов не прекращаются. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета.
Данный вывод был озвучен по итогам заседания, которое прошло под руководством председателя комитета, главы ФСБ РФ Александра Бортникова.
НАК отметил, что боевики "не оставляют намерений дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране путем совершения резонансных преступлений террористической направленности", имея в виду, в частности, ситуацию в Северо-Западном федеральном округе.
В релизе говорится, что террористические организации используют миграционные потоки и возможности интернета, пытаясь создать свои ячейки на территории России.
Бортников дал поручение главам региональных антитеррористических комиссий принять дополнительные меры для борьбы с террористами. Другие детали не уточняются, заключает агентство.
Комментарии
да какие тут теракты, когда само все рушится!? инфляция на уровне Венесуэлы, идеи чучхе/импортозамещения/самоизоляции и идеология на уровне КНДР. плюс такой же несменяемый Лидер на букву "П"
Часть террористов, постящих мемы, уже поймали
Законопроект, предложенный группой сенаторов во главе с Линдси Грэмом, предполагает, в частности, введение запрета на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).
В этом случае, карты Visa и Mastercard, эмитированные госбанками, попавшими под санкции, будут заблокированы, а банки фактически будут лишены возможности совершать безналичные операции в долларах, поясняет Максим Осадчий.
Практически со 100-процентной вероятностью любые подобные действия США приведут к резкому обвалу рубля. Выходов у ЦБ будет немного — отпустить рубль в свободное падение с точкой остановки далеко за 100 рублей или ввести валютное регулирование, которое через некоторое время может породить теневой валютный рынок.
Не исключено, что с учетом доминирования госбанков на российском банковском рынке, руководству страны придется прибегнуть к экстраординарным мерам. Например, замораживанию вкладов в иностранной валюте или их конвертации по принудительному невыгодному для вкладчиков курсу, по примеру того, как это произошло в Аргентине.
О, сколько нам открытий чудных готовит правления путина век!
Какие террористы? Всех террористов ведь давно победили, на дальних подступах! Как минимум - три раза подряд!