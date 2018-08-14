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Над Россией все еще висит угроза терроризма, попытки громких терактов не прекращаются. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление Национального антитеррористического комитета.

Данный вывод был озвучен по итогам заседания, которое прошло под руководством председателя комитета, главы ФСБ РФ Александра Бортникова.

НАК отметил, что боевики "не оставляют намерений дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране путем совершения резонансных преступлений террористической направленности", имея в виду, в частности, ситуацию в Северо-Западном федеральном округе.

В релизе говорится, что террористические организации используют миграционные потоки и возможности интернета, пытаясь создать свои ячейки на территории России.

Бортников дал поручение главам региональных антитеррористических комиссий принять дополнительные меры для борьбы с террористами. Другие детали не уточняются, заключает агентство.