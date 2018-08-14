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Посвященные МГУ почтовые конверты, на которых издательство ошибочно вместо изображения здания вуза разместило картинку с высоткой на Котельнической набережной, изымаются из продажи в столичных отделениях "Почты России". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу почтового оператора.

Отмечается, что речь идет лишь о нескольких отделениях только в Москве.

Ранее на ошибку обратил внимание пользователь соцсети Facebook.

В "Почте России" отметили, что конверты с надписью МГУ имени М.В. Ломоносова выпустило издательство "Иллюзион", которое было ответственно за разработку и выпуск конвертов.

Подчеркивается, что часть конвертов с ошибкой попали в свободную продажу и постепенно изымаются из торговой сети.