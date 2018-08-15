Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период потепления начинается в Алтайском крае со среды, 15 августа — до конца недели с каждым днем температура будет подниматься на 1-2 градуса.
"Без осадков, утром местами туман", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в регионе составят +22...+27 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле без осадков, утром возможен туман. Днем в краевой столице температура составит +23...+25 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
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