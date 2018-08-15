Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Период потепления начинается в Алтайском крае со среды, 15 августа — до конца недели с каждым днем температура будет подниматься на 1-2 градуса.

"Без осадков, утром местами туман", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +22...+27 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле без осадков, утром возможен туман. Днем в краевой столице температура составит +23...+25 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.