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Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стали десятки человек. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на агентство Adnkronos и главу службы скорой помощи города.

"Масштабы эпохальны. Десятки погибших среди тех, кто упал с моста и оказался под завалами", — приводит агентство слова Франческо Бермано.

На место ЧП выехали спасатели и команды кинологов. Завалы разбирают 40 человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшей машины.

Представитель пожарной службы города Амалия Тедески добавила, что крушение затронуло "не менее 20 транспортных средств".

Уточняется, что инцидент произошел на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует 200-метровый пролет. Его высота в месте обрушения составляла порядка 100 метров.

На место ЧП выехали министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли. Он написал в Twitter, что произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Итальянским журналистам источники в правительственном дворце Киджи сообщили, что премьер страны Джузеппе Конте находится в контакте с Тонинелли и главой национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли и получает постоянно обновляющуюся информацию о произошедшем.