Фото: priorovod.ru

АвтоВАЗ начал производство новой Lada Granta. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию.

Новое семейство будет состоять из четырех типов кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. В сообщении отмечается, что линейка Granta выделяется абсолютно новой передней частью кузова, которая отражает принадлежность к машинам Lada нового поколения, "где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ''икс-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов".

Все автомобили будут представлены в конце августа на Московском международном автосалоне.

Компания рассчитывает, что новый модельный ряд привлечет новых покупателей за счет сбалансированного сочетания дизайна, надежности и цены.

Ранее концерн объявил об окончании производства Lada Priora. Решение было принято из-за растущего интереса к последним моделям Lada и снижающегося спроса на Priora.