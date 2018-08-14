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Глава РФ Владимир Путин обсудит санкции Соединенных Штатов на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Будут. Очевидно, что будут. Действительно, президент Путин проведет переговоры с канцлером Меркель. Они сделают заявление для прессы", — заявил он в ответ на вопрос, затронут ли лидеры двух стран санкции во время беседы.

Также Песков добавил, что Путин и Меркель во время переговоров поднимут все актуальные вопросы, включая кризисы на Украине и в Сирии и санкции, которые были введены в отношении ряда стран. Также политики затронут вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию коммерческих проектов и строительство газопровода "Северный поток – 2".

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что глава РФ встретится с канцлером Германии 18 августа во дворце Мезеберг под Берлином. Позднее эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля.