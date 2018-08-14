Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Пикет сторонников свободы в интернете прошел в центре Барнаула вечером во вторник, 14 августа – участники мероприятия выразили поддержку фигурантам уголовных дел об "экстремизме за репост".

По оценкам корреспондентов портала Amic.ru, на общественно-политическую акцию пришло порядка 200 человек. Пришли на мероприятие и некоторые из фигурантов экстремистских уголовных дел – Мария Мотузная, Даниил Маркин и Андрей Шашерин.

Некоторые из сторонников свободы в интернете имели при себе небольшие плакаты с такими лозунгами, как "Не хотим вернуться в 37 год" и "Зачем мне пенсия, если я сяду за репост?"

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Мария Мотузная в своем выступлении поблагодарила собравшихся за поддержку и напомнила, что 15 августа она будет на очередном заседании в рамках судебного процесса над ней. Также она выразила надежду на то, что ее не приговорят к реальному сроку.

Основная часть участников акции принадлежала к молодому поколению. Участники пикета в подавляющем своем большинстве выразили возмущение по поводу уголовного преследования "за репосты".

Никаких эксцессов на акции допущено не было. Мероприятие проходило в присутствии сотрудников полиции.